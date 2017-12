Drammatico incidente nella giornata di lunedì nella provincia di Macerata. Un giovane meccanico di Monte San Giusto è morto in un scontro frontale avvenuto lungo la sp 46 nella frazione di Villa San Filippo. La giovane vittima si chiamava Samuele Cascone e, secondo quanto scrivono i quotidiani locali, stava tornando a casa per il pranzo dopo aver lavorato quando è avvenuto il tragico schianto. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto che, stando a quanto ricostruito, si è scontrata frontalmente, all'uscita di una semicurva, con una Nissan condotta da una donna di cinquantasette anni. Nell'urto il ragazzo ha avuto la peggio, ma anche la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri per i rilevi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

“Ho sentito una botta tremenda”, ha raccontato un uomo che vive nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati subito i familiari del ventenne. “Samuele, amore mio, non può essere”, ha urlato tra le lacrime la mamma del giovane, che ha chiesto di vedere il corpo senza vita del figlio. Il papà, ex meccanico come suo figlio, appena informato della tragedia ha avuto un malore. Tanti i messaggi lasciati su Facebook per Samuele da parte dei suoi amici. “E chi se li dimentica i bei ricordi che mi hai lasciato a scuola, i macelli fatti insieme, non dimenticherò mai tutti i caffè presi alle 12 nel bar della scuola. Eri diventato più di un amico, eri diventato un fratello. No Samù, non dovevi farmi questo”, ha scritto qualcuno.”Ti voglio ringraziare per ciò che abbiamo passato, fa buon viaggio fratello mio”, ha scritto un altro utente.