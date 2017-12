Pochi giorni fa un gruppetto di bambini giocava con la neve nello spazio antistante la villetta al 158 della Second Avenue, a Troy, cinquantamila abitanti nello Stato di New York: oggi davanti al palazzetto color crema, c'è il cordone giallo della Scientifica. Dalla cantina dell'edificio, la mattina dello scorso Natale sono emersi quattro cadaveri, due dei quali appartengono a bambini dagli 8 ai 12 anni. Secondo quanto accertato dal capitano della polizia di Troy Daniel DeWolf, alla guida delle indagini, i piccoli vivevano in quello stesso stabile.

La scoperta.

A scoprire i corpi all'una di martedì scorso è stato il proprietario dell'edificio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, il giorno di Natale, sono accorsi detective, esperti forensi e il procuratore distrettuale della contea di Rensselaer, Joel Abelove. La notizia della scoperta dei corpi ha gettato un velo nero sul Natale di Troy, dove la percentuale di crimini violenti è molto bassa, e l'eventualità che le vittime siano state vittime di omicidio rende ancora più cupo il clima nella cittadina affacciata sull'Hudson.In attesa che gli esami medico legali accertino la causa e la data della morte le indagini procedono comunque in ogni direzione, compresa quella della strage. "È orribile e e triste quanto è successo, soprattutto in questo periodo dell'anno ", ha detto DeWolf. "Faremo tutto il possibile per arrivare fino in fondo a quello che è successo qui."Al momento, non è noto se vi siano già dei sospetti.

Due anni dall'ultimo ‘delitto di Natale'

L'ultimo crimine violento a Troy risale al 2015, quando il corpo nudo della giovanissima Noel Alkaramla, 21 anni, venne trovato in una valigia nel fiume Hudson il 29 dicembre, più di un mese dopo la sua scomparsa. Per l'efferato omicidio di Noel è oggi a processo il patrigno, Johnny Oquendo, 40 anni. L'uomo è accusato di averla strangolata in nell'appartamento in cui la ragazza viveva e di averne occultato il corpo.