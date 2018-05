A Viareggio, nel canale Burlamacca, è stata trovata una valigia contenente il cadavere di un cane. A compiere la macabra scoperta sono stati i militari della Capitaneria di porto che, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno visto la valigia di plastica che galleggiava a pelo d’acqua e hanno sentito arrivare da essa un forte e cattivo odore. Quando l’hanno aperta, hanno scoperto che all’interno c’era, chiusa in un sacco nero, la carcassa in avanzato stato di decomposizione dell’animale, un cane meticcio morto da qualche giorno. È stata immediatamente avvertita l’Autorità giudiziaria e il cadavere del cane è stato portato al canile di Viareggio. Per tentare di trovare il proprietario è stato fatto un controllo sul chip elettronico sottocutaneo contenente la registrazione presso l’anagrafe canina e così è stata rintracciata una donna che risulta residente in Svizzera. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la donna ha ammesso di essere la proprietaria del cane ma ha detto di non sapersi spiegare come quella valigia fosse finita in acqua.

La proprietaria del cane rischia di dover pagare una multa salatissima – Secondo il suo racconto, la donna avrebbe messo il cadavere del cagnolino, morto per cause naturali, in un sacco nero e quindi nella valigia che poi, poco prima di lasciare Viareggio, avrebbe affidato a un rigattiere pagandolo 50 euro affinché seppellisse l'animale. Anche il rigattiere è stato quindi rintracciato ma ha negato ogni circostanza. La Capitaneria di porto ha comunque accertato che l’animale era morto davvero per cause naturali e quindi è stata esclusa l’ipotesi di maltrattamenti, in ogni caso ha contestato alla proprietaria “l’incauto e illecito smaltimento della carcassa”. Per questa violazione la signora potrebbe dover pagare una multa salatissima che va dai 10000 ai 70000 euro.