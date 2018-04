L'hanno annunciato più volte e sembrano intenzionati a procedere il prima possibile con le delibere necessarie ad abolire per sempre i vecchi vitalizi parlamentari rimasti ancora in vigore dopo la riforma Monti del 2011 ed erogati agli ex onorevoli che avevano maturato il diritto prima che intervenisse la modifica legislativa. In un'intervista concessa a Repubblica, il neo-questore della Camera, Roberto Fraccaro, ha dichiarato: “Partiremo dai vitalizi degli ex parlamentari. Ogni anno si spendono 190 milioni di euro per pagare 2.600 assegni d'oro”.

Ma i conti di Fraccaro sono giusti? Davvero con l'abolizione dei vitalizi si può risparmiare fino a 193 milioni di euro annui? Secondo un fact-checking condotto da Pagella Politica per Agi, la risposta è "più o meno". Ma vediamo nel dettaglio:

I dati citati da Fraccaro provengono probabilmente dall'audizione alla Camera, presso la Commissione Affari Costituzionali, del presidente dell'Inps Tito Boeri, del 5 maggio 2016. In quell'occasione, Boeri dichiarò: "Oggi ci sono circa 2.600 vitalizi in pagamento per cariche elettive alla Camera o al Senato. Si giunge a stimare il costo attuale dei vitalizi in circa 193 milioni di euro. Si tratta di una sottostima perché ottenuta applicando le regole ai soli anni di servizio presso il Parlamento italiano. Sono così stati esclusi eventuali anni di servizio presso il Parlamento europeo o presso Consigli Regionali". La cifra di 193 milioni citata da Boeri era relativa al 2016. Sulla base della tabella allegata all'audizione del presidente dell'Inps vediamo che il costo dei vitalizi è cresciuto nei due anni successivi: nel 2017 è arrivato a 206,28 milioni di euro e nel 2018 dovrebbe crescere ancora, a 206,94 milioni. Si tratta di un "picco", quello del 2018, a seguito del quale l'Inps prevede che l'esborso da parte dello Stato andrà in calando, fino a scendere sotto i 100 milioni di euro nel 2027 per poi attestarsi intorno ai 50 milioni dopo il 2040. In ogni caso Fraccaro è leggermente impreciso – per difetto – parlando di "190 milioni".

Ma è possibile azzerare del tutto i vitalizi parlamentari ante-2011? Molto probabilmente no, perché la loro abolizione potrebbe essere considerata incostituzionale ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della Costituzione, secondo il quale "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", dunque è molto più probabile che "l'abolizione" si tratti in realtà di un ricalcolo contributivo che non di un azzeramento degli assegni tout court (ma anche in questo caso, come specificarono alcuni costituzionalisti l'anno scorso, non è comunque sicuro che un ricalcolo troppo sostanzioso riesca a passare il vaglio della Consulta).

Secondo Agi, comunque, "Fraccaro ha sostanzialmente ragione, anche se è impreciso – per difetto – sul costo dei vitalizi: i circa 2.600 ex parlamentari che lo percepiscono hanno ottenuto, secondo stime al ribasso, più di 200 milioni l'anno scorso e ne otterranno altrettanti anche quest'anno. Il valore dei vitalizi oscilla tra meno di 2 mila a più di 10 mila euro, ma la maggior parte si trova compresa nella fascia tra 2-4 mila euro. I risparmi possibili per lo Stato ricalcolando i vitalizi col metodo contributivo, operazione su cui pendono sospetti di incostituzionalità, si aggirerebbero attualmente intorno agli 80 milioni di euro all'anno".