A un mese dalle elezioni dello scorso 4 marzo, gli elettori italiani non si sono pentiti del voto espresso. Secondo una recente rilevazione effettuata dall'istituto demoscopico Demopolis dal 2 al 3 aprile 2018 su un campione stratificato di 1.500 intervistati, se si tornasse oggi alle urne, l’81% degli italiani confermerebbe il voto espresso 30 giorni fa, il 9% farebbe una scelta diversa mentre 1 cittadino su 10 dovrebbe pensarci. Per quanto riguarda il consenso dei singoli partiti, le recenti rilevazioni misurano una netta crescita del Movimento 5 Stelle e della Lega.

M5S otterrebbe il 35% dei voti, oltre due punti percentuali in più rispetto al 4 marzo, mentre la Lega di Matteo Salvini andrebbe al 20%, anche in questo caso guadagnando oltre due punti rispetto al mese scorso. Continuano invece a calare il Partito Democratico, che scende di un punto percentuale attestandosi al 17,8%, e anche Forza Italia, che si ferma al 12,5% con un calo dell'1,5%.

Stando dunque ai recenti sondaggi, se si votasse oggi lo scenario generale non cambierebbe per quanto riguarda la formazione del governo, ma sicuramente M5S e Lega avrebbero più onorevoli in parlamento, mentre Pd e Forza Italia sarebbero ulteriormente indeboliti. Il consenso di Fratelli d'Italia appare stabile al 4,5% mentre se si votasse oggi, Liberi e Uguali rischierebbe di non entrare in parlamento, attestandosi a malapena al 3% (0,3% in meno rispetto alle scorse elezioni). Dunque, a un mese dalle elezioni, i partiti più piccoli di fatto sparirebbero dal parlamento a vantaggio delle formazioni più grandi.