Oltre duemila euro: a tanto potrebbe ammontare il premio di produzione, il più alto di sempre, che Luxottica potrebbe destinare a lavoratori e lavoratrici. I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec di Belluno hanno espresso per questa ragione "grande soddisfazione per l'esito del premio di risultato Luxottica 2017 frutto della contrattazione integrativa". Il riconoscimento, il cui valore medio è passato dai 2.042 euro dello scorso anno agli attuali 2.235, tiene in considerazione parametri come il livello di assenteismo, l’anzianità aziendale o la presenza nei sabati, oltre ad altri quali l’adesione a progetti sulla sicurezza o sulla qualità e i comportamenti positivi in termini di risparmio energetico o, ad esempio, di minor consumo di carta negli uffici.

Ogni dipendente della Luxotica potrà inoltre valorizzare ulteriormente il premio di risultato optando, a partire già dal mese di maggio, in totale autonomia, nella sua trasformazione totale o parziale in beni e servizi welfare, beneficiando della totale esenzione da imposizione fiscale previsto dall’attuale normativa. In tal caso i lavoratori potranno accedere a un vero e proprio menù digitale di beni e servizi flessibili, costruito attorno alle rispettive necessità individuali e familiari. Il paniere di opportunità, introdotto lo scorso anno e suddiviso negli ambiti previsti dal legislatore (ad esempio spese per l’istruzione, la famiglia o la cultura e il tempo libero), è continuamente aggiornato per rispondere a specifiche richieste di lavoratori e lavoratrici o a novità normative, e comprende quest’anno anche le spese per il trasporto pubblico per sé e per i figli che utilizzano i mezzi per andare a scuola.