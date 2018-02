Lutto in famiglia per Matteo Renzi. La scorsa notte è morto Nicola Bovoli, zio dell'ex premier e segretario del Pd. Bovoli si è spento dopo una lunga malattia a 73 anni nella sua casa di Vicopisano, in provincia di Pisa. Bovoli, fratello di Laura, la madre dell'ex premier, era molto legato a Matteo Renzi che definiva "un ragazzo con tanta voglia di fare e sincero". Anni fa confessò candidamente di aver raccomandato il nipote a Mike Bongiorno per farlo partecipare a La Ruota della Fortuna nella ormai storica apparizione giovanile in tv dell'ex premier. Quando più di recente gli chiedevano del nipote e su chi fosse più importante fra i due, amava scherzare: "Più che essere io lo zio di Renzi, semmai è lui che è il nipote di Nicola Bovoli".

Dopo una laurea in Giurisprudenza a 23 anni con il massimo dei voti e con lode all'Università di Firenze, Bovoli si era trasferito a Milano dove aveva fatto carriera prima in Rizzoli e poi con un proprio gruppo specializzato in consulenza e gestione operativa nell'ambito del marketing editoriale. In questa veste conobbe Mike Bongiorno, presentandogli il nipote. Era il periodo della collaborazione con Fininvest, dalla quale nacque il Quizzy, il telecomando con cui il pubblico poteva partecipare dal divano di casa ai concorsi di alcune trasmissioni televisive tra cui i quiz di Mike. "Io lavoravo con Mike dal 1987 e nel 1994, quando Matteo partecipò alla trasmissione, eravamo amici. Mike un giorno mi confessò di essere in tensione: non riusciva a trovare un concorrente che spiccasse, così gli proposi Matteo, sostenendo che era un ragazzo vispo. Mike mi disse di fargli la selezione e lo prese subito" spiegò in un'intervista a Davide Vecchi.

Dopo aver lavorato a lungo nel capoluogo lombardo, dove ha avuto una lunga carriera nel marketing editoriale, divenendo uno degli ideatori di alcuni prodotti allegati in edicola a quotidiani e riviste facendone schizzare le vendite, si era trasferito in provincia di Pisa diversi anni fa per fare l'imprenditore agricolo. Affezionato alla sua Toscana, aveva deciso di produrre qui olio e prodotti biologici, dando vita al Frantoio di Vicopisano. Bovoli lascia una moglie e due figli.