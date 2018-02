Lutto nel mondo del calcio nel Veneziano. Si è spento a soli 16 anni Francesco Beccarello, un ragazzo di Mirano, scomparso in seguito a una lunga malattia che lo aveva costretto ad abbandonare già da un po’ gli allenamenti. A riportare la triste notizia è il quotidiano locale VeneziaToday. Francesco era un terzino dalla Usd Miranese, società che su Facebook ha espresso il dolore per la prematura scomparsa del giovane. “La Società si unisce al dolore della Famiglia Beccarello per la prematura scomparsa del figlio di 16 anni dopo una lunga malattia – si legge sulla pagina della Usd Milanese – Il Presidente, il Direttivo, gli Allenatori, i Dirigenti, gli Atleti e tutti gli Sportivi si stringono in un abbraccio a Francesco”.

Il ricordo degli allenatori e amici: "Aveva un immenso amore per il calcio" – Ma sono in tanti quelli che ora si stringono attorno ai familiari del giovane e lo ricordano soprattutto per il suo sorriso e la sua energia. Nonostante la malattia che l'aveva costretto a lasciare gli allenamenti, Francesco era sempre rimasto legato al calcio e alla Miranese: “Fino alla scorsa stagione mi ha aiutato con i ragazzi più piccoli, veniva al campo ed era sempre disponibile – il ricordo di Massimo Gallo – sono stato suo allenatore per un paio d'anni, ed era un piacere vederlo giocare. Il suo gruppo era molto divertente, ma lui era quello che aveva più energia di tutti”. “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e parlando con lui riusciva a trasmettere l'immenso amore che aveva per la vita e sopratutto per il calcio”, così lo ha ricordato un altro amico.