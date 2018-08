in foto: Oliver Pilot, 41 anni (Facebook).

Dopo una serie di successi sul campo da rugby, Oliver Pilot, 41 anni, ha perso la sua partita più difficile: quella contro un male incurabile che lo aveva colpito tre anni fa. È morto nella serata di domenica scorsa, 26 agosto, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, dove era ricoverato da circa 6 settimane, il campione della palla ovale, ex pilone e tallonatore del Selvazzano e del Valsugana Padova, di cui aveva anche indossato la fascia di capitano, e che in passato era arrivato persino in serie B. Oliver lascia la moglie Jessica e la loro bambina di soli 6 anni. Da anni combatteva contro un linfoma che aveva sempre affrontato con grande coraggio e determinazione, la stessa, dicono i suoi cari, che metteva sul terreno di gioco contro gli avversari.

Oliver era cresciuto ad Abano Terme, frequentando le elementari Giovanni Pascoli e le medie Vittorino da Feltre. Poi aveva scelto il liceo scientifico di Caselle di Selvazzano. Ancora, dopo la laurea ha iniziato a lavorare alla Copas di Abano Terme, dov’è rimasto fino al 2011, prima di essere assunto nell’ufficio amministrazione della Audes, azienda padovana di abbigliamento sportivo personalizzato. Intanto, coltivava la passione prima per il calcio e poi per la palla ovale. Il linfoma, diagnosticatogli tre anni fa, sembrava scomparso con la chemioterapia. Ma si trattava di un'illusione: poco dopo il tumore è tornato più aggressivo e, colpito da una infezione durante le cure, lo scorso 13 luglio è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove è deceduto poco più di un mese dopo.

Il mondo del rugby padovano e non solo è rimasto sotto choc alla notizia del decesso dell'ex campione. "Tutto il Valsugana Rugby Padova si stringe in un abbraccio alla famiglia di Oliver Pilot, scomparso questa notte all’ età di 41 anni. È un amico che ci lascia, e la tristezza è ancora più forte ricordando il suo sorriso e la sua estrema semplicità e schiettezza", ha scritto su Facebook la società dedicando un pensiero al suo ex capitano. Giocatore del Valsugana per sette stagioni, attraversando i campionati di serie C e B, ha poi contribuito, una volta terminata l'attività agonistica, all'organizzazione della società donando il proprio impegno anche come consigliere societario nei primi anni duemila. I funerali di Oliver si svolgeranno il 29 agosto alle ore 10.30 alla chiesa di San Lorenzo ad Abano.