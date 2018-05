in foto: Nicola Marchesini, 48 anni (Facebook).

È morto la scorsa notte, a causa di una lunga malattia, Nicola Marchesini, sindaco di Malcesine sul Lago di Garda. Aveva 48 anni. Farmacista di professione e vicino alla Lega Nord, Marchesini nel 2012 era entrato in consiglio comunale tra le fila della minoranza, poi nel 2015 era stato eletto primo cittadino del comune gardesano con la lista civica "Nuova Malcesine". L'Anci Veneto in una nota ha espresso il cordoglio per la scomparsa prematura dell'uomo. La presidente, Maria Rosa Pavanello, e i vicepresidenti Francesco Lunghi, Angelo Tosoni ed Elisa Venturini hanno manifestato vicinanza alla moglie Laura ed alla famiglia oltre che ai cittadini di Malcesine. "Si tratta di un lutto per tutta la comunità che Nicola con la sua attività da sindaco ha servito con dedizione ed impegno. Il suo ricordo resterà intatto in tutti i cittadini per la passione che ha messo nel suo ruolo istituzionale", si legge sul documento.

Sotto choc anche i suoi concittadini, che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia del sindaco sui social network. "Percorrendo insieme un tratto di strada, ho potuto apprezzare il suo essere un uomo retto e perbene, appassionato di politica come impegno civico, tenace e innamorato del suo lago e del suo territorio. Ci mancherà, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto, così come nei suoi concittadini", ha scritto su Facebook, tra gli altri, Pietro Girardi, direttore generale dell’ULSS n. 9 Scaligera