in foto: Ludovica Antonazzo, 19 anni (Facebook).

Dopo aver lottato per più di un anno e mezzo con un tumore incurabile, Ludovica Antonazzo ha perso la sua battaglia più difficile a soli 19 anni. La ragazza è deceduta in provincia di Padova nel pomeriggio di martedì 15 maggio, circondata dall'affetto dei suoi cari e in particolare dal papà Fabio, colonnello del comando interregionale di Padova ed ex comandante provinciale del Friuli occidentale. "Nonostante la malattia era un’esplosione di vita. E so che è una cosa che si dice sempre in casi come questo, ma chi l’ha conosciuta lo può confermare, lei era veramente così", ha detto alla stampa locale ricordando la sua bambina.

Ludovica aveva frequentato il liceo scientifico Fermi di Prato della Valle, in provincia di Padova, prima di iscriversi alla facoltà di Lingue orientali all’università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo aver scoperto la malattia, una forma di tumore molto rara, è stata sottoposta a due interventi chirurgici e a un anno intero di chemioterapia. Poi le sue condizioni si sono precipitosamente aggravate e alla fine della scorsa settimana è stata ricoverata nell'hospice Casa Santa Chiara di via San Giovanni da Verdara, dove è mancata circondata dall’affetto dei suoi familiari. "Durante la chemio è riuscita a fare un sacco di cose – ha detto ancora il papà Fabio –. Ha fatto la maturità, ha preso la patente, si è iscritta all’università e ha sostenuto quattro esami. Ha studiato fino a qualche giorno fa". La ragazza, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo agosto, è stata ricordata con numerosi messaggi d'affetto da amici e conoscenti soprattutto su Facebook, dove lei stessa amava condividere le sue passioni, tra le quali in particolare quella del Cosplay, dei Manga e della cultura orientale. Non solo. "Mia figlia amava anche la danza e le piaceva moltissimo cavalcare – ha concluso il papà -. I suoi sono stati 19 anni vissuti a mille e non è facile comprendere il perché di tutto questo"