Lutto nel mondo della società civile a Genova. All'età di 79 anni si è spenta Angela Burlando, prima donna poliziotto di Genova. Ex vice questore del capoluogo ligure ai tempi del G8, era ormai in pensione da alcuni anni, dopo diverse esperienze in politica. Burlando aveva cominciato la carriera come assistente nel Corpo di polizia femminile, nel 1965, dopo aver vinto il quinto concorso.

Dopo aver ricoperto vari ruoli, dieci anni alla Criminalpol e dieci anni alla guida del commissariato di Polizia a Genova Foce, nel 2002, per raggiunti limiti d'età aveva lasciato la polizia ed era entrata in consiglio comunale tra le fila dell'Ulivo e resta in consiglio per due cicli amministrativi. Nel 2012 corre alle primarie per scegliere il candidato sindaco del Pd insieme a Marta Vincenzi, Roberta Pinotti, Andrea Sassano, e il vincitore, Marco Doria. In quello stesso anno termina la sua esperienza politica, ma non quella di impegno nella società civile. “Il suo impegno per le battaglie femminili – ricorda il marito, Luigi Dalmazio, una vita al suo fianco compatibilmente al suo lavoro in Ansaldo Nucleare – toccò il suo apice con la creazione della Squadra antistupro, composta da 7 donne, tutte bellissime, e 3 uomini. Finì su tante tivù anche internazionali con quella squadra, ricordo una volta di averla vista in televisione mentre mi trovavo in Germania”.

Il funerale si terrà venerdì mattina alle 10 nella chiesa di Santa Zita, a Genova. Alle 18 di giovedì, invece, il rosario nella stessa parrocchia. Oltre al marito, ai nipoti, ai parenti, a un vuoto incolmabile tra colleghi e amici, Burlando lascia gli i figli gemelli, oggi quasi quarantenni.