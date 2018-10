E' morto nel sonno per un malore improvviso Alessandro Parrini, artigiano 32enne di Certaldo, in provincia di Firenze. Tutto il paese è in lutto. Stando alle prime informazioni disponibili, il ragazzo avrebbe avuto un arresto cardiaco nel cuore della notte che non gli ha lasciato scampo. A nulla è servito l'intervento tempestivo dei soccorritori: quando sono giunti presso la sua abitazione, che si trova nella frazione di Marcialla, il giovane era già deceduto. I funerali si sono svolti lo scorso 5 ottobre.

Molto conosciuto in tutta la Valdelsa, da Certaldo a Tavernelle, la sua scomparsa ha profondamente turbato i concittadini, che hanno deciso di annullare la serata prevista allo stadio ‘Pianigiani' di Tavarnelle Valdipesa, dove in programma c'era la presentazione di tutte le associazioni sportive dei comuni di Barberino e Tavarnelle. Anche la squadra del Marcialla City ha ottenuto il rinvio della partita del campionato di calcio Uisp in segno di lutto per la prematura morte del loro amico. "Siamo vicini alla famiglia Parrini – si legge in una nota su Facebook -. Profondamente commossi ci uniamo al vostro dolore con un grande abbraccio, nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che è venuta a mancare".