Il suo sguardo perso nelle vetrate della palestra, che si affaccia sulla strada, era stato immortalato in uno scatto fotografico da un passante che aveva notato la strana scena di quel ragazzino quasi estasiato dalla visione degli attrezzi ginnici ma che non poteva permettersi di entrare. Ma proprio quella foto, pubblicata sui social e poi diventata virale in poco tempo, ha permesso al giovane di ricevere un regalo tanto desiderato quanto inatteso: un abbonamento nel stessa palestra. È la storia a lieto fine di un ragazzino di appena 12 anni, Mohammed Khaled, rifugiato politico in Turchia dove si arrangia facendo il lustrascarpe in strada per racimolare qualche soldo.

Proprio con la sua scarna attrezzatura da lavoro, uno sgabello portato in spalla, e indumenti macchiati di vernice nera, era stato fotografato davanti alla palestra della provincia di Adyamana, nel sud della Turchia. La foto, pubblicata su Instagram è finita però davanti agli occhi di uno dei proprietari della palestra, Engin Dogan, che infine ha deciso di rintracciarlo, offrendogli un abbonamento a vita al centro fitness. Dogan ha lanciato un appello social per rintracciare il ragazzino e infine si è fatto immortalare con lui per uno scatto da pubblicare sempre online, questa volta all'interno della palestra.

"Il ragazzo guardava attraverso il vetro, indossando scarpe aperte in pieno inverno. Lo abbiamo cercato per offrigli l'abbonamento a vita, e ce l'abbiamo fatta. Ora è uno dei nostri membri", ha dichiarato il proprietario della palestra a un giornale locale", aggiungendo: "La sua storia vi ha colpito molto. Anche noi siamo riusciti a crearci una fortuna dal nulla. Qualche tempo fa non avevamo una palestra del genere". "Mi hanno trovato e aiutato", ha raccontato invece il 12enne, aggiungendo: "Ho sempre sognato di perder peso e ora credo di poterlo fare allenandomi".