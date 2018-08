Dopo la notizia dell'indagine aperta dalla Procura di Agrigento a carico di Matteo Salvini (gli atti passeranno, per competenza, al Tribunale dei ministri), in molti avevano chiesto all'altro vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di prendere una posizione netta e chiara, in considerazione dei giudizi espressi dal Movimento 5 Stelle in passato su casi simili. Sui social network circola infatti un vecchio tweet dell'attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico con il quale si chiedevano le immediate dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno del Governo Renzi iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio. Nella lettura di Di Maio, le forze dell'ordine non potevano avere come loro referente un ministro indagato per abuso d'ufficio, dunque le dimissioni di Alfano sarebbero dovute arrivare "entro 5 minuti".

Sul caso Diciotti, però, Di Maio la pensa diversamente e non ravvisa la necessità che l'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini faccia alcun passo indietro, nonostante l'indagine a suo carico. Spiega il leader del MoVimento 5 Stelle: "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro". Per Di Maio (che chiede "pieno rispetto per la magistratura") l'indagine nei confronti di Salvini è un "atto dovuto" e non pregiudica in alcun modo i rapporti con l'alleato leghista o gli equilibri interni alla compagine di governo. Esecutivo che, aggiunge, "è stato ed è compatto", tanto da riuscire a risolvere il caso Diciotti in modo ottimale: "Grazie a Conte e Moavero abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per le altre emergenze. Siamo stati compatti sulla linea da tenere, anche perché bisognava contrattare con altri Paesi. Il governo è stato ed è compatto sulle decisioni prese".