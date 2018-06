Abolizione della legge Fornero sulle pensioni, taglio dei vitalizi e lancio del reddito di cittadinanza. Sono questi i temi sui quali è intervenuto Luigi Di Maio nella mattinata di oggi, domenica 3 giugno, a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco di Ragusa per il Movimento 5 Stelle, Antonio Tringali. Il leader dei pentastellati, e neo ministro del Lavoro, ha cominciato proprio con un commento sul nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "Dal '94 non si insediava un governo senza indagati – ha detto dal palco della città siciliana il vicepremier -, abbiamo fatto una bella squadra ora vogliamo restituire il potere ai cittadini", sottolineando che "non siamo alleati con Salvini, abbiamo fatto un contratto. Ci presentiamo divisi alle amministrative come alle europee".

Tra i primi obiettivi da raggiungere c'è il reddito di cittadinanza, che si farà e "i soldi li troveremo, anche in Europa". "Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza. Saranno i due provvedimenti che porterò al più presto all'esame del Parlamento", ha continuato. Infine, un'altra delle prime cose che promette di fare "è abolire i vitalizi perché la delibera è già pronta. Roberto Fico ci ha lavorato mentre si formava il governo. Vi daremo anche degli strumenti per far decidere a voi come e se cambiare le cose, toglieremo il quorum dai referendum. Così non decide chi va al mare".