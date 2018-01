Pelo lucido nero, occhi verdi. Ronnie è un dolcissimo bastardino a cui i tabloid britannici hanno affibbiato un triste primato: è il primo cagnolino abbandonato di quest’anno, in Regno Unito. Il suo padrone l’ha lasciato alla Battersea Dogs and Cats Home, a sud di Londra, lo scorso 2 gennaio. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, il cucciolo di 8 settimane sarebbe stato regalato a Natale delle persone che evidentemente hanno capito subito che non potevano prendersi cura dell’animale. E così è stato adottato dall’associazione Battersea Dogs and Cats Home. “Ronnie è uno dei migliaia di cani che verranno comprati su siti irregolari in Rete da persone che non sono in grado di prendersi cura di loro – ha spiegato Steven Craddock, che gestisce la struttura – Il padrone ha comunque fatto la cosa giusta a lasciarlo a noi che cercheremo per lui una nuova famiglia”.

Purtroppo la storie di Ronnie non è certo unica. Spesso si sente di cagnoline acquistati su Internet anche e soprattutto come regalo, e poi abbandonati. “Una delle nostre battaglie da tempo è per cercare di evitare che i cani possano essere venduti in Rete con questa facilità”. Nel frattempo il cucciolo è stato vaccinato e ora attende di trovare un padrone che sappia prendersene cura. Si stima che durante tutto l’inverno saranno 20mila i cani abbandonati in Regno Unito, e non a tutti andrà bene come per Ronnie. "Vorrei incoraggerei chiunque stia pensando di accogliere un nuovo animale domestico nelle loro vite di prendere in considerazione l’idea di non farlo assolutamente con gli acquisti online" dice ancora Craddock.