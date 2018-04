Macabro ritrovamento nelle scorse ore in un'abitazione del Vicentino. Alcuni funzionari incaricati di verificare le condizioni di un’abitazione destinata all’asta, appena aperta la porta dell'immobile si sono imbattuti nel corpo mummificato dell'ex proprietario di cui più nessuno aveva notizie ormai da mesi. È quanto accaduto mercoledì pomeriggio in contrada Molin Maso, nel piccolo comune di Valli del Pasubio. Come raccontano le cronache locali, l'uomo da tempo era introvabile e la casa stava per finire all'asta, proprio per questo era stato disposto un sopralluogo dell’ufficiale giudiziario con gli altri incaricati delle verifiche di routine prima della vendita. Durante la verifica però la drammatica scoperta: ancora disteso sul divano giaceva il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di Walter Dal Zotto, 42enne originario di Schio ma da tempo trasferitosi nella località montana.

Dopo la segnalazione, sul posto sono giunti i carabinieri di Schio per avviare le indagini e il medico legale per una prima analisi della salma. Dai primi rilievi sembra non ci siano dubbi sul fatto che la morte sia avvenuta per cause naturali, il 42enne probabilmente è stato stroncato d a un malore. Da allora però nessuno lo ha cercato anche perché tutti pensavano fosse altrove e che avesse abbandonato l’immobile. Descritto come un uomo dal carattere schivo e riservato che restava per la maggior parte del tempo rinchiuso in casa, riducendo al minimo indispensabile i rapporti con l'esterno, il 42enne non aveva amici vicini. Anche i suoi parenti più prossimi, che vivono nell’Alto Vicentino, non avevano più sue notizie da tempo. Uno stile di vita quasi da eremita a cui si erano abituati anche i vicini che, pur non vedendolo da almeno otto mesi, non si erano preoccupati per la sua assenza.