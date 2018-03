Avevano preparato un cenetta romantica in casa per godersi la serata insieme ma poi la passione ha travolto entrambi che sono finiti così a letto. Quello che potrebbe sembrare un finale d'amore, però, in pochi attimi si è trasformato in una violenta lite finita con l'intervento della polizia. La donna infatti ha aggredito l'uomo a schiaffi e pugni e, dopo aver distrutto anche la tv e altri oggetti di casa, lo ha mandato anche in ospedale. A scatenare la sua furia un gesto inconsueto dell'uomo che mentre facevano sesso ha deciso di interrompere il rapporto per andare a vedere la cena che aveva dimenticato in forno.

Protagonista della storia è Teresa Warren, una 51enne di Paisley, nello stato della Florida, in Usa. La donna è stata arrestata nei giorni scorsi dagli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Lake che sono arrivati sul posto dopo che i vicini hanno avvertito di una lite in casa. L'uomo, con varie ferite al volto, ha riferito ai poliziotti che con la partner stavano bevendo e divertendosi prima di finire a letto. A questo punto però si è ricordato che stava cucinando e ha interrotto il rapporto sessuale per controllare che il cibo non bruciasse. Un gesto che però ha fatto scattare la violenza della 51enne

La donna prima ha scagliato una TV sul pavimento rompendola insieme ad altri oggetti, poi quando lui le ha chiesto cosa fosse successo, lei ha iniziato a colpirlo tirandogli un pugno in faccia che gli ha gonfiato l'occhio, poi sono partiti calci e altri pugni a stomaco e gambe fino a che l'uomo ha reagito cacciandola di casa. La donna ha sostenuto che era stato lui ha iniziare per prima la colluttazione anche se lei non ha ferite, ma la polizia, dopo gli accertamenti, ha accusato solo lei.