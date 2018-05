Nel 1982 in una scuola di Roseville, nel Michigan, uno studente ha probabilmente vissuto il più classico dei “colpi di fulmine”. Lui, che si chiama Joe e da ragazzo giocava a football, si era infortunato e per questo camminava con le stampelle. Un giorno gli cadde un libro e una ragazza di due anni più grande si offrì per raccoglierglielo. E mentre lei, Diana, probabilmente non fece molto caso a quel gesto gentile appena compiuto, lui la guardò e rimase appunto “fulminato”. Da quel giorno Joe iniziò a scrivere bigliettini romantici per Diana che però, probabilmente anche perché più grande di lui, non pensò assolutamente a instaurare col ragazzo un rapporto diverso da un’amicizia. E così, finita la scuola, Diana e Joe intrapresero strade diverse.

Lei è andata all’università, lui ha tentato di far carriera come sportivo. E molti anni dopo quel primo incontro nel corridoio della scuola i due ex studenti si sono ritrovati nuovamente per caso. Era il 1998: lui insegnava educazione fisica e si ritrovò ad andare nella palestra del mall dove lei lavorava. Decisero di uscire per una pattinata e Jo arrivò all’appuntamento con un mazzo di fiori, segno che forse i suoi sentimenti per lei non erano cambiati dai tempi della scuola. Ma Diana quella sera dovette raccontare al suo vecchio amico che stava per sposarsi. Così, dopo quella serata, i due si salutarono. Diana si sposerà e avrà una figlia, Joe continuerà a insegnare fino al 2009.

Poi nel 2011 un nuovo incontro, questa volta per una rimpatriata di compagni di scuola. Il matrimonio di lei è finito e lui pensa ancora a quel primo incontro nel corridoio di Roseville. Per la prima volta i due iniziano a frequentarsi e finalmente nasce l’amore. Un giorno Joe ha dato appuntamento a Diana nella loro vecchia scuola: lì, proprio nel corridoio dove lei aveva raccolto il suo libro 36 anni prima, Joe si è fatto trovare in ginocchio e le ha chiesto di diventare sua moglie. Un matrimonio che, come si vede nella foto profilo di Diana su Facebook, è stato celebrato su una spiaggia.