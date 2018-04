Da tempo sospettava che il marito avesse un'altra donna perché la loro intesa sessuale non era più come prima così quando lo ha sorpreso al telefono con una donna non ci ha pensato due volte: ha afferrato i suoi testicoli, affondando le lunghe unghie nella carne e ha tirato di netto, strappandogli letteralmente lo scroto. Protagonista della dolorosa aggressione una donna britannica di Blackburn, nel Lancashire, la cinquantenne Sue Green, arresta dalla polizia e ora sotto processo per lesioni e violenza. Sembra che i due fossero in atteggiamenti intimi quando è arrivata la telefonata dell'amica a cui lui ha risposto, così la donna ha afferrato i genitali dell'uomo e ha tirato, provocando al malcapitato un profondo taglio lungo la parte destra dello scroto che ha richiesto le cure mediche in ospedale e diversi punti di sutura.

Dopo l'aggressione, la vittima è scappata nel vicino appartamento dove si è rinchiusa fino all'arrivo della polizia. Ascoltato dagli inquirenti, l'uomo ha descritto la moglie come fantastica quando è sobria, ma non molto quando abusa di alcol. Tra i due le cose erano già degenerate nel gennaio scorso e lui aveva ottenuto anche un ordine restrittivo per la donna ma poi aveva ripreso la loro relazione sebbene vivessero in appartamenti separati nello stesso edificio. La donna arrestata si è dichiarata colpevole dell'aggressione, delle lesioni e di violazione di un ordine restrittivo e sarà condannata.