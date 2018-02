Giamila è scomparsa da Caslano, piccolo paese del Canton Ticino, nel distretto di Lugano, in Svizzera, lo scorso 10 febbraio. A lanciare l'appello su Facebook è stata la sorella, Giada: "Da 9 giorni mia sorella Giamila non risponde al telefono e manca da casa. Non riusciamo a contattarla in nessun modo. Se qualcuno per caso ha qualche informazione utile di qualsiasi tipo vi prego di contattarmi". La giovane è uscita di casa intorno alle 11 e 30 del 10 febbraio, portando con sé il cellulare.

L'angoscia della mamma.

L'annuncio è stato ripreso dai quotidiani locali. "Siamo una famiglia unita – racconta la mamma di Giamila e Giada a Ticinonews – a volte qualche normale litigio ma nulla di grave". "Giamila – dice rivolgendosi alla figlia – ovunque tu sia, se ci leggi facci sapere se stai bene. Ti pensiamo e ti vogliamo bene".

Ricerche anche in Italia.

Le ricerche della ragazza sono estese a tutta la zona del distretto di Lugano, ma non è escluso che la giovane possa essersi allontanata, probabilmente in treno. "Di solito gira nel Varesotto e nel Comasco, dove ha tanti amici – spiega la mamma – Oppure a Torino dal suo ragazzo". Anche lui, però, non ha notizie della 21enne da ormai dieci giorni.

Giamila Maroni.

Luogo della scomparsa: Caslano, Canton Ticino;

Data della scomparsa: 10 febbraio 2018;

Aspetto: Giamila è alta un metro e 58 cm, ha i capelli e gli occhi castani.

Segni particolari: Ha un piercing sul labbro e uno sulla lingua.