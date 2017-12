GROSSETO – Tragico incidente stradale ieri pomeriggio a Cinigiano, in provincia di Grosseto, dove un uomo, Lucio Monaci, piastrellista di 43 anni, è morto schiantandosi in moto contro un'auto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, Lucio stava percorrendo la strada chiamata del Cipressino quando, in una zona molto buia, un fuoristrada condotto da un uomo della zona è entrato in carreggiata e Lucio non è riuscito a evitare l'impatto. Rovinato a terra è morto dopo un'ora di tentativi di rianimazione. Sul posto non è potuto atterrare l'elicottero sanitario perché impegnato in un altro incidente vicino a Orbetello.

Lucio era vestito da elfo perché, assieme ad altri amici con cui condivideva la sfrenata passione per le moto, stava partecipando a un raduno in costume "Babbo Natale in moto". Si stavano recando a Castel Porrona dove il Comune aveva organizzato una festa per i bambini: stavano aspettando anche Lucio, assieme agli altri "elfi", ma lui non è mai arrivato.

Sulla stessa strada, 20 anni fa, Lucio Monaci aveva subito un altro incidente stradale assieme al fratello gemello. Lui aveva subito solo poche ferite, ma il fratello da allora era rimasto paralizzato su una sedia a rotelle.