Orribile scoperta nella mattinata di giovedì nel giardino di un'abitazione in ristrutturazione a Camaiore, in provincia di Lucca. Nel cortile della villa giaceva il corpo senza vita e completamente nudo di un uomo. Il ritrovamento è avvenuto per caso da parte di alcuni passanti che stavano attraversando la strada che delimita l'edificio quando ha notato il cadavere a terra. Inutile l'immediata richiesta di soccorso al 118: quando i sanitari sono giunti sul posto, l'uomo era morto già da alcune ore. Sul luogo del ritrovamento son giunto subito dopo anche i carabinieri della stazione di Camaiore e quelli del nucleo operativo della compagnia di Viareggio oltre la medico legale.

Nonostante non avesse documenti, dopo poche ore gli inquirenti hanno identificato la vittima: si tratta di un tunisino di 43 anni già noto alle forze dell'ordine per una rissa in cui rimase ferito poco tempo fa e residente in una casa poco distante dalla villa, abitazione che aveva ricevuto in eredità da un italiano, deceduto anni fa. Al momento resta incerta la causa del decesso. Il cadavere non mostrava segni evidenti di violenza ma è strano anche il fatto che fosse nudo e che gli abiti siano stati ritrovati poco lontano, gettati a terra.

Non si esclude che l'uomo possa essere stato vittima di un malore dovuto all'assunzione di droga e che poi il freddo intenso della scorsa notte lo abbia ucciso. Maggiori certezze sulle cause del decesso arriveranno però solo dai risultati dell'autopsia sul cadavere, già disposta e affidata al medico legale Stefano Pierotti dall'autorità giudiziaria.