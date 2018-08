Un ragazzino è stato denunciato insieme ad altri coetanei dopo aver condiviso su una chat di Whatsapp diverse foto e video della fidanzatina di quattordici anni ritratta in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti. Le immagini hard dell’adolescente sono diventate virali in Lucchesia e ora il fidanzato, insieme a otto coetanei tutti minorenni, è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Firenze, per divulgazione di pornografia minorile. I giovani denunciati hanno tutti tra i sedici e i diciassette anni. Le indagini dei carabinieri sono partite lo scorso febbraio dopo alcune notizie “confidenziali” e hanno avuto un'accelerazione in seguito alla denuncia della madre della ragazza. I militari hanno quindi accertato che il ragazzo aveva diffuso le immagini della fidanzata, poi arrivate fino alla chat della scuola frequentata dall’adolescente, ovviamente a sua insaputa.

Le immagini diventate virali – Ben presto la notizia ha raggiunto qualche genitore e molti si sono preoccupati per i contenuti che stavano circolando sui cellulari dei loro figli. Sono stati sufficienti pochi giorni affinché quelle immagini diventassero infatti virali. Con discrezione i carabinieri hanno quindi sentito numerosi ragazzi, come persone informate, raccogliendo molti elementi e ricostruendo la catena delle pubblicazioni, e alla fine sono riusciti ad accertare le responsabilità dei nove giovani denunciati.

Un caso simile a Biella – Un caso simile è avvenuto a Biella e ha visto protagonista un ragazzo ancor più giovane, un tredicenne che avrebbe diffuso sui social le foto di una coetanea con la maglietta alzata e a seno nudo. L'immagine è diventata presto virale e ora a pagare per il gesto del ragazzino, che non è punibile per la sua età, potrebbero essere i suoi genitori. Sono stati loro, infatti, a essere denunciati dalla polizia postale per diffusione di materiale pedopornografico.