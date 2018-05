Come d'abitudine la domenica, era uscita insieme alle amiche per fare una passeggiata nel centro di Pietrasanta (Lucca) quando improvvisamente sarebbe rimasta vittima delle molestie di un giovane. È quanto vissuto domenica scorsa da una ragazzina di tredici anni che, stando a quanto ricostruito, è stata avvicinata in pieno giorno e palpeggiata da un ragazzo di ventinove anni. Un giovane che è stato ben presto rintracciato e fermato da una pattuglia della polizia municipale. A ricostruire la vicenda sono i quotidiani locali. A quanto pare l’uomo ha prima preso di mira il gruppetto di adolescenti a passeggio per le strade di Pietrasanta e poi, dopo averle seguite, si sarebbe avvicinato a una di loro e avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. La giovane vittima delle molestie subito ha iniziato a urlare e piangere e come lei anche le amiche hanno iniziato a urlare mettendo in fuga l’uomo.

Il ragazzo riconosciuto grazie alla descrizione delle amiche della vittima – Il ventinovenne ha provato a far perdere le sue tracce nascondendosi per le strade del centro della città toscana ma appunto è stato intercettato pochi minuti dopo dagli agenti che stavano effettuando un pattugliamento nella zona. Gli agenti hanno potuto individuare in mezzo alla gente il presunto responsabile delle molestie grazie anche alla descrizione piuttosto dettagliata fornita dalle amiche della tredicenne. Si tratta di un ragazzo residente a Viareggio ora in stato di fermo per molestie. Sull’episodio sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili e della Procura di Lucca cui sono stati inoltrati gli atti.