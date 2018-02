La sua faccia allegra e il suo sorriso così solare sono tanto contagiosi quasi da recedere scontato il fatto che il suo volto abbia conquistato gli Stati Uniti. Stiamo parlando del piccolo Lucas, un bambino di un anno originario di Dalton, nello stato della Georgia, nominato Gerber baby per il 2018, un concorso per neonati molto noto negli Stati Uniti che incorona di anno in anno il volto ufficiale della pubblicità dell'omonima azienda produttrice di cibo per bimbi. "Ogni anno scegliamo il bambino che meglio esemplifica la lunga tradizione di Gerber e quest'anno Lucas è la soluzione perfetta", ha dichiarato l'amministratore dl gruppo alimentare, Bill Partyka.

Lucas è il primo bimbo con sindrome di Down ad essere nominato un bambino Gerber dall'inizio della competizione più di novanta anni fa e pensare che tutto è iniziato quasi per gioco. Accogliendo l'invito a partecipare di un parente, infatti, i genitori di Lucas hanno deciso di pubblicare una foto del piccolo su Instagram utilizzando l'hashtag del concorso, raccogliendo però immediatamente migliaia di consensi e scoprendo infine che il loro figlio era stato scelto tra più di 140mila piccoli

"Lucas ama giocare, ama ridere e ama far ridere gli altri, è molto estroverso e sembra che per lui non ci sia mai uno sconosciuto", ha detto la mamma di Lucas, Cortney, aggiungendo di sperare che suo figlio venga visto non solo come un bambino con la sindrome di Down, ma anche come un bambino divertente ed energico che ama la musica e la socializzazione. "Speriamo che questa iniziativa abbia un impatto su tutti, che aiuti le persone con esigenze speciali ad essere accettate e non limitate perché hanno il potenziale per cambiare il mondo, proprio come tutti gli altri", ha detto dichiarato invece il papa, Jason Warren.