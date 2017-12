Dopo essere uscito dal come in cui versava dal 5 novembre, Luca Fanesi per la prima volta è riuscito anche a parlare. "Chiama Massimiliano, digli di venire e portarmi a casa". Sono state queste le prime parole pronunciate dal tifoso della Sambenedettese, che negli ultimi giorni aveva tentato di comunicare con la moglie con gesti e con il labiale visto che nella sua gola i medici continuavano a tenere un tubicino per la tracheotomia. Il 44enne è ricoverato da 40 giorni all'ospedale San Bortolo di Vicenza con quattro fratture craniche sulla cui origine sarà necessario fare chiarezza. Mentre la questura della città veneta sostiene che l'uomo sia scivolato ed abbia battuto la testa accidentalmente contro un cancello, alcuni testimoni hanno raccontato che è stato manganellato dalla polizia con estrema violenza.

Malgrado i sensibili miglioramenti delle ultime settimane i medici non hanno ancora sciolto la prognosi poiché attendono di effettuare un nuovo intervento chirurgico, quello per riposizionare uno sportellino cranico che gli era stato asportato nel primo intervento per far diminuire la pressione cranica. Ciononostante per la prima volta hanno parlato di buoni segnali. "Siamo sulla buona strada", hanno detto i dottori alla moglie Teresa e al fratello Massimiliano. Luca Fanesi non riesce ancora a parlare correttamente ma si tratterebbe di una conseguenza normale. «Si confonde – racconta il fratello – ma solo dopo aver pronunciato qualche frase. E’ confuso, non sa cosa gli è successo e perché si trova in ospedale. Luca è convinto di stare ad Ancona, al Torrette, non sa di essere a Vicenza e quando gli ho raccontato cosa gli era successo per indurlo a ricordare, mostrandogli anche gli articoli di giornale, non mi ha creduto o forse non ci vuole credere".

Luca sembra aver rimosso tutto quello che gli è accaduto il 5 novembre, eppure quei ricordi saranno determinanti per stabilire la verità. Nei prossimi giorni sua moglie Teresa dovrebbe poter accedere al verbale del Pronto soccorso del 5 novembre, quando il 44enne arrivò ancora cosciente e disse ai medici dell’urgenza di essere stato manganellato, frase che è contenuta nel verbale.