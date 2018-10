Treni per pellegrini destinati a Lourdes destinati al trasporto dei pendolari. A molti questa sembrerebbe una buona notizia, ma non al Coordinamento nazionale pellegrinaggi italiani (Cnpi) che ha espresso grande preoccupazione per le notizie circolate nei giorni scorsi in merito alla soppressione del servizio di treni speciali per Lourdes per destinare quei convogli al potenziamento della rete dei pendolari lombarda. Benché la notizia sia stata smentita, il Coordinamento si è detto ben poco tranquillo. Il Cnpi denuncia "la situazione gravissima che da anni tutte le associazioni che organizzano Pellegrinaggi a Lourdes stanno subendo e devono vivere. O meglio devono vivere i più deboli, i malati. Tempi di viaggio paurosi (anche 10 ore più del previsto), fermate per ore e ore in stazioni secondarie francesi o in piena campagna transalpina sotto il sole cocente. Aumenti costanti delle tariffe che sono oggi più che mai insostenibili".

Neppure scioperi e proteste dei lavoratori francesi del comparto ferroviario sembrano placare la rabbia dell'associazione di pellegrini. "Tutto questo – ricorda in una nota il Cnpi – sulla pelle dei più deboli, i malati. Persone sofferenti, spesso allettate, che escono una volta all’anno dai loro Istituti e case e che sono costrette a vivere un autentico calvario. Persone che desiderano per un anno intero di poter partecipare come protagonisti ad un pellegrinaggio a Lourdes, e che vengono considerati meno di oggetti o cose inanimate da trasportare". Il Cnpi attacca quindi la società ferroviaria francese: "Denunciamo come questi treni vengano considerati dalle ferrovie francesi meno dei carri merci".

Commentando la situazione italiana il Cnpi scrive: "Chiediamo con il cuore alle autorità, politiche e Istituzionali, di questo Paese di intervenire perché questo servizio non venga soppresso, perché la libera circolazione delle persone, sane o ammalate che siano, autentico pilastro della nostra Unione Europea, venga realmente rispettato e fatto rispettare a favore dei più deboli. Ricordiamo inoltre che Lourdes è l’unico Santuario Mariano dedicato ai malati ed alle persone con maggiori difficoltà ma che rischierà di morire o perdere la sua valenza se molti malati non potranno più raggiungere Lourdes o se addirittura le organizzazioni saranno obbligate a selezionare, a scegliere il tipo di malato che si può portare a Lourdes".