L’opera lirica torna a Varese dopo 70 anni di assenza con il teatro a “chilometro zero”

Dopo 70 anni torna l’opera lirica in un teatro a Varese. Domenica 10 marzo alle 17, al teatro Openjobmetis della città lombarda, in scena il “Don Giovanni” di Mozart per una produzione che comprende oltre duecento persone, quasi tutte del posto. In una sorta di offerta teatrale a chilometro zero.