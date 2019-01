Era orgogliosa di vedere crescere a vista d'occhio le due gemelline venute al mondo dopo una gravidanza non facile e con problemi di peso alla nascita, ma un terribile destino si è accanito su di lei e non le ha permesso di poterle veder diventare grandi. Manuela Mazzucco si è spenta nel giorno dell'Epifania a soli 36 anni , stroncata da un male che in pochi mesi l'ha portata via dalle due gemelline di tre anni, Rebecca e Carlotta, dal marito Erik e da tutta la sua famiglia. Dopo l'aggravarsi delle sue condizioni, Manuela era stata ricoverata prima all'ospedale San Martino di Belluno e poi nell'Hospice "Casa tua due" della città veneta dove è deceduta nella serata di domenica.

Una tragedia che ha colpito nel profondo l'intera comunità di Longarone, paesino della provincia di Belluno, in Veneto, dove la donna abitava e dove tutti la conoscevano ."È un dolore immenso. Perdiamo una persona solare, sorridente. E il pensiero, in questo va alla famiglia" ha scritto il primo cittadino di Longarone, Roberto Padrin dopo aver appreso la notizia della morte di Manuela. Per l'ultimo saluto alla 36enne, la comunità si raccoglierà in preghiera nella chiesa parrocchiale della frazione di Castellavazzo nel primo pomeriggio di mercoledì. I funerali di Manuela Mazzucco sono fissati per le ore 14.30. "Grazie a quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria. Un particolare ringraziamento per le amorevoli cure prestate viene rivolto a tutto il personale del reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Belluno e di "Casa tua 2" hanno dichiarato i familiari