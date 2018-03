Una giovane donna è rimasta ferita in maniera grave in seguito a un drammatico incidente avvenuto mentre camminava per strada. Siamo a Londra e, secondo quanto riportano i media britannici, la persona rimasta ferita è una ragazza di ventotto anni che si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. La giovane stava camminando per strada nella zona est di Londra quando, nei pressi del cantiere di un nuovo complesso residenziale, è stata colpita da una pioggia di mattoni caduti dall’alto. Immediatamente la donna è stata raggiunta da altre persone che si trovavano nella zona e hanno assistito al drammatico incidente. La vittima era completamente coperta da un cumulo di macerie. “Ho sentito un forte scoppio, così mi sono precipitato a vedere cosa fosse successo. Una donna era sotto i mattoni e un'altra accanto si è messa a gridare chiedendo di chiamare l’ambulanza e alzando gli occhi al cielo”, ha detto uno dei primi a intervenire. Quei mattoni che hanno colpito la ventottenne si sarebbero staccati da una gru.

La ragazza è grave in ospedale – La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale da un’ambulanza e, da quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Anche un testimone è stato portato in ospedale in stato di shock. Sul caso indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: intanto la polizia metropolitana di Londra sta ascoltando i testimoni e cercando altre persone che possano aver assistito a quanto accaduto.