Doveva essere uno dei più importanti eventi di beneficenza del Regno Unito, ma ha finito per trasformarsi in una bufera: due giornaliste del Financial Times infatti si sono infiltrate fra le 130 hostess del President's Club, evento benefico per soli uomini che si è tenuto giovedì scorso a Londra. Le due croniste hanno denunciato in dettaglio una serie di molestie e abusi a cui sono state sottoposte le ragazze presenti nella sala da ballo del Dorchester Hotel. Si va dalle mani infilate sotto le minigonne nere imposte come divisa dagli organizzatori, alle proposte indecenti e persino a un ospite che ha esibito i propri genitali a una hostess.

Il reportage del FT ha sollevato roventi polemiche come era inevitabile, tanto che l'ospedale pediatrico di Great Ormond Street, a cui erano destinati i due milioni di sterline raccolti durante la serata, ha reso noto che restituirà le donazioni. Conservatori e laburisti hanno espresso indignazione mentre a Davide Meller, uno degli organizzatori, è stato chiesto di dimettersi dal Dipartimento per l'Educazione. Il ministro per le industrie digitali, Margot James, ha sostenuto la proposta di un'inchiesta della Commissione per la Beneficenza su quello che ha definito come un evento "viscido e spregevole". Nel pezzo redatto dalle due giornaliste infiltrate viene spiegato come l'agenzia Artista che ha ingaggiato le hostess (150 sterline per la serata più 25 per il taxi per tornare a casa) le aveva avvertite: "Dovrete tenere a bada uomini molesti, è un lavoro che alcune ragazze adorano e per altre è il peggiore della loro vita". Gli era anche stato fatto firmare un impegno alla riservatezza.

Naturalmente le due croniste hanno ignorato quell'invito e, fingendosi hostess, hanno spiato i 360 ospiti dell'esclusivo club – noti politici, imprenditori e finanzieri britannici, tutti rigorosamente in smoking. All'iniziativa di befeficenza sono stati raccolti due milioni di sterline, ma al termine della cena l'evento per soli uomini si è trasformato in un ‘festino', con ore di molestie alle ragazze.