Paura nel centro di Londra, nel zona West End. Almeno 1.450 persone sono state evacuate durante da un night club e da un hotel, in quella che è una delle zone più frequentate dai turisti, a causa di una fuga di gas. Secondo la Bbc online, sarebbe stata provocata dalla rottura di una conduttura, hanno reso noto i vigili del fuoco britannici, che hanno isolato la zona e chiuso le strade. La polizia ha comunicato su Twitter che l’area è stata transennata come misura di “precauzione”, consigliando al pubblico e agli automobilisti “di evitare l'area in questo momento”. I servizi di emergenza sono stati allertati poco dopo le 2:00 ora locale (le 3:00 in Italia), scrive la Bbc.

L’incidente ha portato alla chiusure delle stazioni della metropolitana di Charing Cross e Waterloo East e la Strand, una enorme arteria che attraversa il centro della City, ma i treni delle linee Bakerloo e Northern Line passano senza fermarsi. I tecnici si sono subito attivati per isolare la perdita. Charing Cross è una delle 17 stazioni del Paese gestite direttamente dal Network Rail ed è quella con il maggior traffico nella capitale. “Alti livelli di gas naturale sono stati rilevati nell'atmosfera”, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco. Alcuni testimoni hanno raccontato del panico che si è scatenato nella discoteca Heaven. Disagi anche mentre gli ospiti dell'albergo venivano trasferiti in alloggi di emergenza.