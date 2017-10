È di nuovo in libertà l'uomo che ieri, sabato 7 ottobre, è finito con la sua auto contro la folla a Londra, davanti al Museo di Storia naturale, nel quartiere di South Kensington. Lo ha reso noto Scotland Yard, sottolineando che, pur essendo stato rilasciato, il 47enne resta sotto indagine per guida pericolosa fino a ordine contrario. L'incidente, che ha provocato 11 feriti, tutti fuori pericolo di vita, ribadiscono le autorità che non è legato in alcun modo al terrorismo, anche se sono ancora tutti da chiarire i motivi dell'incidente, avvenuto in un'ora in cui quell'area è molto frequentata da turisti e residenti.

L'automobile, infatti, era finita contro la folla sabato pomeriggio, intorno alle 14:30 ora locale. Secondo i testimoni l'impatto è stato improvviso e violento, e molti dopo aver sentito il rumore del botto sono scappati, rifugiandosi all'interno del museo. Intanto, la polizia ha fermato subito il conducente della vettura, bloccandolo a terra e immobilizzandolo. Tutti hanno immediatamente pensato ad un attacco terroristico, come già avvenuto in più occasioni proprio a Londra, a cominciare dall'attentato sul London Bridge dello scorso giugno. Invece, la polizia ha subito rassicurato che si è trattato di un incidente stradale.