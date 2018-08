Dopo aver fatto ripiombare Londra nell'incubo del terrorismo scagliandosi con la sua automobile contro il palazzo del Parlamento, a Westminster, un uomo è stato tratto in arresto dopo essere stato estratto, ancora incolume e disarmato, fuori dalla vettura che stava guidando, una Ford Fiesta grigia. A mettergli le manette ai polsi la polizia che nel giro di pochi minuti ha circondati la macchina, temendo che il guidatore potesse possedere armi o peggio ancora esplosivi. Invece al volante c'era un giovane di meno di trent'anni: apparentemente tranquillo, indossava una giacca nera, un paio di jeans e nessun oggetto pericoloso. Dopo le prime ore, durante le quali non è stata esclusa la possibilità di un incidente casuale, l'inchiesta sull'episodio è stata affidata alle unità antiterrorismo di Scotland Yard, e l'uomo è agli arresti con l'accusa di attività terroristica. Secondo la polizia si è trattato di un "atto deliberato", anche se l'individuo arrestato "non sta collaborando".

Due persone sono rimaste ferite nello scontro, ma le loro condizioni fortunatamente non sono critiche. Poteva andare molto peggio, poiché nell'area c'erano sia ciclisti che pedoni. Il Parlamento è in questi giorni chiuso, ma la zona è sempre piena di passanti e turisti che a ridosso del ferragosto affollano la capitale britannica. Quella di Westminster è una delle principali aree di attrazione di Londra. I feriti sono stati immediatamente soccorsi sulla strada, subito dopo l'arrivo delle molte ambulanze, insieme a decine di auto della polizia. Nei dintorni del luogo dell'impatto nei primi momenti sono state viste persone coperte da teli termici a cui venivano prestate cure e assistenza. Alcuni erano in evidente stato di shock e da loro sono arrivate le prime testimonianze.

L'impatti è avvenuto questa mattina alle 8,37 italiane. Secondo i testimoni, l'auto ha preso una strada chiusa che porta alla zona protetta di Westminster e deliberatamente, ad elevata velocità, si è schiantata contro le barriere. "Mi è sembrato che agisse deliberatamente – ha detto un testimone all'agenzia Ap – Stavo camminando sull'altro lato della stanza e ho sentito un gran rumore, persone gridare. Ho visto un'auto grigia arrivare a grande velocità e correre lungo le barriere e forse anche sul marciapiede".