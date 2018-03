John Derryck, un ragazzo inglese di 17 anni, è stato condannato a ben 10 anni e mezzo di reclusione nonostante la giovanissima età con l'accusa di aver condotto una serie di attacchi con acido contro motociclisti a Londra allo scopo di rubare le loro moto. Il giovane, originario del quartiere periferico di Croydon, aveva riconosciuto davanti ai giudici di essere stato l'autore degli attacchi – sei in totale, di cui due riusciti – realizzati nel luglio del 2017 a poche ore di distanza uno dall'altro in diverse zone est e nord di Londra. Aver confessato non è stato sufficiente per conquistarsi la clemenza del giudice, il quale ha tenuto conto dei rapporti di polizia secondo i quali le vittime hanno subito lesioni permanenti, che hanno definitivamente cambiato la loro vita. Gli attacchi perpetrati da Derrick s'inquadrano in un autentico boom di aggressioni con acido registrate negli ultimi mesi nella capitale inglese: si tratta, con ogni evidenza, di un fenomeno in espansione decisamente allarmante e legato quasi sempre alla dilagante diffusione delle gang o comunque delle violenze giovanili.

Una delle vittime di John Derryck ha perso definitivamente l'uso della vista da un occhio, e secondo una serie di perizie tecniche anche le altre vittime avrebbero subito la stessa sorte se non avessero indossato caschi integrali che hanno limitato, almeno parzialmente, i danni. In un primo momento il 17enne si era dichiarato non colpevole, ma una volta inchiodato da prove inoppugnabili ha ammesso le sue colpe. Il diciassettenne avrebbe dovuto scontare una pena di 22 anni di carcere se fosse stato condannato in età adulta. La sua giovane età gli ha risparmiato 12 anni di reclusione, ma la condanna gli imporrà comunque di impegnarsi in un percorso di riabilitazione che non sarà breve né tanto meno facile.