Trasformare un piccolo borgo della Sardegna in una location perfetta per celebrare l’amore. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Nuoro che spera di attirare a Lollove, frazione a 15 km dal capoluogo di provincia, sposi in cerca di un’ambientazione rurale e unica. Sicuramente già il nome del paesino che fa pensare all’amore e al divertimento (in inglese “lol” cioè laughing out loud e “love”) può essere “sfruttato” per attirare coppie in cerca del posto perfetto per sposarsi. E lo sa bene Valeria Romagna, assessora alle politiche sociali di Nuoro che, come riportato da Repubblica, ha ammesso di voler appunto sfruttare quel nome. “Lol-Love è già una ‘love destination’, dove le parole amore e divertimento compongono lo stesso nome del borgo. Ma il nostro progetto è ampio e si fonda su elementi ben più solidi. La promozione di Lollove rientra nel piano strategico regionale del turismo e qui in Barbagia stiamo lavorando per un’offerta turistica che vada oltre la stagione balneare. Il settore wedding può essere una buona alternativa, perché ci permette di far conoscere le bellezze del nostro interno. Lollove è un gioiellino di per sé, che ben rappresenta la ricchezza del territorio di cui Nuoro è capoluogo”.

Il matrimonio di prova organizzato a Lollove – A pensare che Lollove sia perfetta come borgo dell’amore c’è anche una fotografa sarda, Francesca Floris, che insieme ad altri colleghi e col patrocinio del Comune ha organizzato un matrimonio di prova per mostrare cosa offre il paese. La fotografa, tornata in Sardegna dove diverse esperienze in Europa che le hanno insegnato che in tanti cercano per il loro matrimoni destinazioni “country”, è anche pronta a offrire un pacchetto completo con ristorante, wedding planner e parrucchieri e truccatori per gli eventuali sposi che sceglieranno Lollove.