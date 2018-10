Un bambino di 10 anni è scomparso questa mattina da Locarno Monti, in territorio svizzero. Andrea Simone, nato il 26 giugno 2008. Al momento dell'allontanamento, il piccolo, di nazionalità svizzera e domiciliato nella località di collina, indossava pantaloni blu da trekking, una maglietta di colore verde oliva con una scritta (non nota) e scarpe marroni chiaro. Corporatura snella, altezza cm 145, peso kg 25, viso allungato, occhi azzurri chiari e capelli biondi, Andrea sarebbe sparito verso le 7.45. La Polizia cantonale ha subito diramato un annuncio di scomparsa. In caso di avvistamento avvisare immediatamente il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Ecco i suoi connotati diffusi dalla Polizia cantonale:

FERRONI Simone Andrea, nato il 26.06.2008, cittadino CH, domiciliato a Locarno Monti (15.10.2018)

Scomparso in data 15 ottobre 2018 ore 07:45 da Locarno Monti

Connotati: Carnagione bianca, età apparente anni 10, corporatura snella, altezza cm 145, peso kg 25, viso allungato, occhi azzurri chiari, naso normale, labbra normali, orecchie normali, capelli biondi scuri , lisci medio lunghi.