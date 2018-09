Una ragazza di ventinove anni ha denunciato di essere stata truffata da una cartomante che, approfittando di un suo momento di debolezza e confusione, le avrebbe portato via la somma di ben 82000 euro. La giovane truffata ha raccontato la sua storia in diretta alla trasmissione televisiva “Pomeriggio 5”. Tutto è iniziato nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi. Lei, che chiameremo Paola, era già sull’altare ma il suo fidanzato non si è mai presentato. Non erano arrivati neppure i parenti di lui e già un’ora dopo le nozze mancate il numero di cellulare del fidanzato risultava inesistente. L’uomo l’aveva lasciata il giorno del matrimonio senza darle alcuna spiegazione. Spiegazioni che Paola, ovviamente traumatizzata da ciò che è accaduto, ha sperato di trovare grazie alla “magia”. Così, dopo aver trovato un numero su internet, si è rivolta a una cartomante. Paola ha chiesto a lei come fare per capire le motivazioni che avevano spinto l’ex fidanzato a lasciarla e come fare per ritrovare il suo amore perduto. In quel momento sarebbe iniziata la truffa.

Il processo a Perugia – La cartomante avrebbe convinto Paola a farle numerosi bonifici per poter procedere con dei “riti speciali” che le avrebbero riportato il suo amore e, quando la ragazza ha iniziato a capire l’imbroglio, le aveva già fatto bonifici per appunto oltre 80000 euro. In diretta televisiva la giovane ha anche detto che dalla cartomante sarebbe stata minacciata pesantemente nel momento cui lei ha deciso di non pagare più. Alla fine Paola ha denunciato la truffatrice e il 26 settembre a Perugia ci sarà la prima udienza del processo. L’avvocato della ragazza, Giulia Panebianco, in televisione ha ricordato anche il caso della cartomante scoperta recentemente dalla Guardia di Finanza di Perugia (non è chiaro se si tratti della stessa persona che ha truffato la ventinovenne) ed è apparsa positiva perché come “garanzia” c’è la tracciabilità dei bonifici e quindi ha detto di sperare che la donna possa essere risarcita.