Da portavoce in Parlamento ad autorità il passo è breve. Così, dopo i primi anni di opposizione, con il rifiuto dell’appellativo onorevole, tutto sembra cambiato per il Movimento 5 Stelle, ora che è al governo. O almeno per Carla Ruocco, presidente della commissione Finanze della Camera. Che in una mail inviata al cerimoniale di un evento sulla Shoah previsto per oggi a Montecitorio chiede: “Buongiorno, per la presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità? Gradirei essere informato”. La mail, inviata dalla casella mail della Ruocco, è stata probabilmente scritta da un suo collaboratore. Ma il senso non cambia e la deputata diventa così autorità, con la richiesta di un posto nelle prime file. L’occasione è quella del convegno dal titolo ‘Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile?’, che si è tenuto oggi, venerdì 25 gennaio, a Montecitorio, alle 10.30. L’errore della deputata, però, è stato grossolano: perché la mail non è stata inviata solamente al cerimoniale, ma anche a tutti i deputati.

La mail con la richiesta di un posto per le autorità della Ruocco diventa oggetto di facile ironia. Alla mail collettiva risponde Laura Ravetto, di Forza Italia: “Le autorità… e poi erano gli altri la casta”. Critiche anche da altri esponenti dell’opposizione, a partire dal deputato del Pd Luigi Marattin: “Quando si tratta di prendere i voti, ‘uno vale uno’ e ‘abbasso la casta’. Quando si siedono sulle poltrone, chiedono il posto in prima fila pure nei convegni sulla Shoah, dove sarebbe sufficiente che ascoltassero. Uno spasso, questi grillini”.

Commenta anche Marco Di Maio, postando su Twitter la foto della mail: “La grillina Ruocco stamattina era preoccupata di non avere un posto tra le autorità ad un convegno sulla Shoah. Quel che conta è apparire, non essere. Esattamente il contrario di ciò che hanno professato per anni”. “È finito il tempo in cui il Movimento 5 Stelle voleva combattere la casta e aprire il Parlamento ‘come una scatoletta di tonno'. La deputata Carla Ruocco dimentica ‘l'uno vale uno' e chiede di essere messa tra le autorità al convegno sulla Shoah. Come si cambia per… una poltrona”, scrive la deputata dem Alessia Rotta.