La partita sui sottosegretari e sulle deleghe dei vari ministeri si è aperta ufficialmente in questi giorni con i primi incontri a Palazzo Chigi per definire tutte le nomine. Una delle prime decisioni sembra essere quella riguardante le telecomunicazioni, una delega molto importante e molto discussa soprattutto in funzione del ruolo di Silvio Berlusconi che avrebbe voluto un nome a lui vicino. Ma non sarà così: il vicepresidente del Consiglio e ministro di Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, infatti, ha annunciato che sarà lui a tenersi la delega alle telecomunicazioni. Non un leghista, come sperava invece il presidente di Forza Italia. Una scelta del governo che potrebbe anche complicare i rapporti tra lo stesso Berlusconi e il Carroccio, su cui l'ex presidente del Consiglio faceva affidamento.

L’annuncio di Di Maio è arrivato nella notte, dopo il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con alcuni ministri del governo che si sono occupati soprattutto della questione della nave Aquarius, che dovrebbe proseguire nella sua rotta verso la Spagna dopo la chiusura dei porti italiani. Al termine del vertice di governo, Di Maio ha annunciato anche che è stato raggiunto l’accordo sulla trattativa Tim “che sarebbe scaduto questa notte, lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza dare loro risposte concrete. La trattativa è stata portata avanti dai sindacati che hanno poi coinvolto il ministero del Lavoro”.

Di Maio sottolinea quindi il suo ruolo in quanto ministro di Lavoro e Sviluppo economico: “Questa crisi aziendale ci fa capire perché è importante che Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante le delega alle telecomunicazioni, che ho deciso di tenere”, aggiunge annunciando che la delega assai cara a Berlusconi andrà a lui.

Poi Di Maio spiega qual è la situazione sull’accordo con Tim: