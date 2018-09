Si è rifiutata di fare sesso con l’uomo che aveva conosciuto in vacanza: lui, in tutta risposta, le ha ridotto il volto in poltiglia. Emma Higginson, 35 anni, ha subito anche la frattura del cranio nell’aggressione subita nella stanza dell’hotel dove soggiornava a Marmaris, in Turchia. Dalle foto diffuse dal Sun ben si comprende la sconvolgente violenza di cui è stata vittima: il volto della donna è “a malapena riconoscibile", come ammesso da lei stessa, e le lenzuola, i muri e le piastrelle della sua stanza sono ricoperti di sangue.

La polizia turca ha arrestato Declan Marshall, 27 anni, in relazione all'assalto. "Voglio che tutti vedano cosa mi ha fatto quest'uomo. Mi fa male tutto il corpo. Sono coperta di lividi e voglio solo andare a casa; ma non posso, come dicono i medici, perché le mie ferite sono troppo gravi per mettermi in volo. "Mia madre e mia sorella potevano a malapena riconoscermi” ha detto Emma dal letto dell’ospedale dove è ricoverata. "Questa mattina ho perso un dente e avrò bisogno di un intervento di chirurgia plastica per riportare la mia faccia alla normalità. L'uomo che mi ha fatto questo è un animale. È un pazzo completo e dovrebbe essere rinchiuso per molto tempo” ha aggiunto la 35enne.

L'aggressione è avvenuta la scorsa settimana durante l'ultimo giorno di vacanza di Emma nella località turistica a Icmeler, nella provincia di Muğla. Emma, ​​originaria del Kent, era con i suoi amici quando hanno incontrato Marshall in un locale notturno e gli ha offerto “il divano per dormire, dopo che l’uomo ha spiegato di non aver modo di tornare a casa. “Sono andata nella mia stanza e mi sono addormentata, ma pochi minuti me lo sono ritrovato nel mio letto che voleva fare sesso con me” ha raccontato. La donna gli ha fatto capire di non essere interessata e a quel punto Marshall ha dato libero sfogo alla sua violenza. “Mi ha colpito due volte e ho perso i sensi. Quando mi sono svegliata ero sul balcone e c'era sangue dappertutto” dice Emma.

L’aggressore, originario di Stoke-on-Trent, è stato arrestato in un hotel nelle vicinanze dopo che la polizia ha visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del nightclub dove la 35enne aveva conosciuto l’uomo. È detenuto in custodia e dovrà apparire in tribunale questa settimana.