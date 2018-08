Due coniugi residenti nel Livornese sono stati arrestati in Francia e accusati di sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'estero, in concorso. Li hanno arrestati dopo che i due, entrambi giovani di ventotto anni, hanno portato via la loro bambina di cinque mesi affetta da grave patologia e per la quale era stato programmato un urgente e delicato intervento chirurgico all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le indagini che hanno portato all’arresto della mamma e del papà della bambina sono scattate dopo la denuncia della nonna. Da quanto emerso, la piccola per la difficile situazione familiare era stata affidata ai servizi sociali dal tribunale per i minorenni. La madre, una ragazza italiana, forse convinta dal marito già all'estero, il 18 luglio scorso ha lasciato la sua casa in Italia superando la frontiera di Ventimiglia il 20 di luglio. La bambina avrebbe dovuto operarsi a Firenze il 24 luglio.

Localizzati in Francia grazie ai movimenti delle carte di credito – I genitori sono stati arrestati ad Asnières-sur-Seine dalla polizia su mandato di arresto europeo del gip di Livorno dopo le prime indagini dei carabinieri. A quanto si apprende i tre erano ospiti di alcuni parenti alla periferia di Parigi e la collaborazione dei carabinieri con la polizia francese ha permesso di localizzarli grazie ai movimenti delle carte di credito. Dopo l’arresto la bambina è stata subito trasferita in una struttura ospedaliera in attesa di tornare in Italia. Sono state già avviate le procedure per l'estradizione dei genitori.