Momenti di paura nella mattinata di mercoledì in una scuola superiore di Livorno. Un professore di 62 anni è stato soccorso e portato in ospedale dopo essere inaspettatamente caduto nel vuoto da un'altezza di circa tre metri a causa di un imprevisto cedimento del pavimento. L'uomo è stato immediatamente soccorso e poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Livorno in codice giallo ma, da quanto si apprende, le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'uomo avrebbe riportato vari traumi alla schiena. Tutto si è svolto in pochi attimi all'inizio delle lezioni, poco prima delle 8.30, in un'aula adibita a laboratorio d'informatica dell’istituto professionale Colombo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'uomo sia entrato in un zona interdetta, causando così il cedimento del cartongesso e finendo nell'aula sottostante.

Il docente infatti pare volesse accontentare i suoi alunni che gli avevano fatto presente di avere caldo. L'insegnante, per aprire una finestra, quindi ha scavalcato una ringhiera, raggiungendo un ballatoio non praticabile e interdetto perché non ha capacità portante. Il suo peso quindi ha sfondato il pavimento facendolo finire di sotto. Una manovra azzardata quindi perché, come spiegano dalla scuola, le finestre in questione possono essere aperte solo dai custodi con attrezzature adatte e senza scavalcare. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro e vigili del fuoco e sono in corso accertamenti per capire se il pericolo fosse realmente segnalato, come ha detto la preside della scuola.