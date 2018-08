Si è trattato di un miracolo. Un bambino di 1 anno e mezzo è rimasto quasi illeso dopo un volo dal quarto piano. Il piccolo, dopo essere uscito dal suo box, sarebbe riuscito ad arrampicarsi sul davanzale di una finestra di casa ed è caduto dal quattro piano: secondo quanto riferito dal 118 non avrebbe riportato, apparentemente, gravi ferite. Il bambino è nato in Italia anche se i suoi genitori sono di origine straniera.

Il piccolo, sempre secondo i soccorritori, sarebbe finito sul cofano di un'auto posteggiata sotto il palazzo, che probabilmente ha attutito la caduta. A salvargli la vita sarebbero stati anche dei fili usati per stendere i panni tesi ai piani sotto al quarto. La madre, non appena si è accorta di quello che era successo, si è precipitata in strada. Sul posto è arrivata un'ambulanza dell'Svs con il medico a bordo: il bambino è stato portato prima nella shock room dell'ospedale di Livorno, e poi è stato trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i medici stanno effettuando tutti i controlli. Ma secondo i sanitari sarebbe fuori pericolo. L'incidente è successo poco prima delle 19.00 in uno stabile nella zona nord di Livorno, in via Giordano Bruno.