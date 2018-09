Aveva solo 18 anni Filippo Arpesani, lo scooterista morto la notte tra lunedì e martedì in un incidente stradale sulla via delle Sorgenti tra Livorno e Collesalvetti dopo uno scontro con un camion. Il ragazzo sta tornando a casa in, verso Nugola, dove abitava da una decina di anni con la famiglia: papà Giorgio, mamma Francesca e il fratello maggiore, Camillo, di 25 anni.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora in attesa di riscontri, Filippo era in sella al suo motorino quando si sarebbe scontrato con un camion che sopraggiungeva dalle direzione opposta, trasportando un carico eccezionale, pare un grosso manufatto. Non è chiaro se sia stata lui ad impattare contro il camion o se sia stata quest’ultimo a travolgerlo in quel tratto di strada, buio e senza illuminazione pubblica, alle una di notte. L'impatto con il mezzo pesante comunque non ha lasciato scampo a Filippo, che è rovinato a terra. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza i volontari della Svs di Livorno con medico a bordo ma per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Presenti anche vigili del fuoco e polizia stradale.

La Procura ha deciso di nominare due periti per l’accertamento delle responsabilità di questa tragedia. Il pm di turno Giuseppe Rizzo ha disposto il sequestro dei mezzi e deciso di affidare al medio legale Luigi Papi l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpo della vittima. "Sono due passaggi obbligati per questo grave incidente che ha causato la morte di un ragazzo. – conferma il pm Rizzo – Procediamo in questo modo perché bisogna accertare in maniera inequivocabile quali siano state le circostanze che hanno provocato il sinistro".

Filippo è il figlio minore di Giorgio Arpesani e Francesca Garaffa, due dei titolari dello Chalet della Rotonda, il locale inaugurato all'inizio dell'estate. L’Azienda Usl Toscana nord ovest "esprime il proprio cordoglio al dottor Roberto Arpesani, in servizio nel reparto di Radiodiagnostica all’ospedale di Livorno, per la tragica scomparsa del nipote Filippo a seguito di un incidente stradale. A Roberto e a tutta la sua famiglia arrivi la vicinanza e l’abbraccio della direzione aziendale, della direzione di presidio e di tutti i colleghi dell’ospedale".