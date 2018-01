Notte di Capodanno di paura a Liverpool, sulla costa Ovest dell'Inghilterra, dove un maxi incendio è scoppiato all'interno di un parcheggio, bruciando più di 1600 vetture che si trovavano al suo interno. I vicini edifici residenziali sono stati evacuati a causa del fumo e decine di persone hanno trascorso la prima notte dell'anno in alloggi di emergenza. Come riporta l'emittente inglese BBC, la polizia ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a chiudere le finestre per evitare che il fumo entri nelle abitazioni. Molte le immagini e i video condivisi dai testimoni sui social network.

Non si registrano feriti o vittime. Il disastro, secondo la polizia di Merseyside, è stato provocato da un "incendio accidentale" scoppiato in una vettura parcheggiata al terzo piano del garage multipiano e propagatosi immediatamente a quelle vicino. Il parcheggio si trova vicino alla Liverpool Echo Arena, dove era in corso dal 28 dicembre una fiera internazionale di cavalli che è stata annullata.