Nuovo governo, Meloni: “Non spetta a nazione straniera vigilare su Italia”, Salvini vuole il ministero della natalità. Le news di oggi

Le notizie di oggi sul lavoro di Giorgia Meloni per la squadra di governo e la formazione del nuovo esecutivo. Le dichiarazioni della ministra francese agli Affari europei, che ha detto che Parigi avrebbe vigilato sul rispetto dei diritti in Italia, avevano aperto un caso. Meloni ha replicato che nessuna nazione straniera può vigilare sul nostro Paese. Sulla stessa linea il presidente Mattarella, che ha assicurato che l'Italia sa badare a sé stessa. Intanto Salvini lancia il ministero della natalità e lo reclama per la Lega.

Governo Meloni, le news dell'ultima ora:

