Manovra governo Meloni, news: oggi il voto di fiducia alla Camera dalle 20.30. La premier: “Italia non prenderà mai il Mes, finché sarò a Chigi”

"Solo un matto, o uno in malafede, può sostenere che vogliamo sparare ai cinghiali in città. Il problema non lo risolviamo trasformando le nostre strade in far west, non l'abbiamo mai nemmeno pensato": lo ha detto Tommaso Foti, deputato di Fratelli d'Italia, in un'intervista a Repubblica dove ha commentato l'emendamento sulla caccia ai cinghiali alla Manovra.